Brozovic ‘regala’ l’erede di Skriniar | scambio folle

(Di venerdì 26 maggio 2023) Prende corpo il clamoroso intreccio di mercato tra Inter e Barcellona: decisivo, ecco il super colpo per la difesa nerazzurra Sono ore di festa in casa Inter che ha… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

22.55 Coppa Italia: Viola ko, trionfa l'Inter Una doppietta di Lautaroall'Inter la nona Coppa Italia. All'Olimpico i nerazzurri battono 2 - 1 la Fiorentina. Pronti ...su assist diL'...Ringhia sulle caviglie die quando ha palla tra i piedi illumina il gioco viola. Tutte le azioni pericolose passano dal suo estro. Sempre verde. IKONE 4 La sua fiammata inizialeil ...Il pareggio di Lautaro al 28' è un diagonale su assist disu cui Terracciano non ha potuto nulla. Centesimo gol in nerazzurro per il Toro che al 37' griffa la 101esima rete ela coppa ...