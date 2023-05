Brochure e segnaletica per aiutare i turisti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoche informative in lingua italiana ed inglese che saranno distribuite negli info point e a tutte le associazioni di categoria per la diffusione capillare sul territorio cittadino e l’installazione delle segnaletiche con mappe e QR code che, inquadrati in punti strategiche della città daranno informazioni ai flussici. Così l’amministrazione comunale di Salerno risponde all’incremento di presenze nel comune capoluogo. + 38% è il dato annunciato oggi dall’assessore alle attività produttive del Comune di Salerno Alessandro Ferrara che, alla stazione marittima di Salerno, ha presentato le iniziative di informazioneca con il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.