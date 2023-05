Bravi solo a metà per sperare nella Coppa UEFA | Inter-Atalanta 1996 1997

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 26 maggio 2023) Lo scontro diretto ad alta quota deltroppo forte per un’competitiva e positiva soltanto anegli ultimi anni è sempre stato un match ad alta quota, ma più volte nel corso della storia le ambizioni europee si sono ritrovate a fare i conti alla Scala del Calcio. Per esempio? La stagione 96/97, quando i nerazzurri milanesi fermarono gli uomini di Mondonico lanciati verso un sogno chiamato. La Dea arriva a Milano in una situazione particolare: 10 risultati utili consecutivi, una risalita dalla zona retrocessione al terzo posto in classifica, le faville trio Inzaghi-Morfeo-Lentini, ma al tempo stesso una squadra fortemente scossa dalla tragedia accaduta a Federico Pisani. Con l’...