Brambati | «Inter fortunata Inzaghi è stato in discussione»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 26 maggio 2023) L’è in finale di Champions League, ma c’è ancora chi cade in critiche. Massimoè uno di questi e lo fa su TMW Radio. SORTE – Massimosi ostina a parlare di sorte: «Chi arriva in finale di Champions League è perché sicuramente lo merita. Ha battuto Porto, Benfica e Milan con merito, ma non mi posso girare dall’altra parte e dire che non c’è stata benevolenza. Tanta fortuna, il Manchester City ha eliminato Bayern Monaco e Real Madrid e queste due non valgono Benfica e Milan. Sarebbe comunque passata magari, ma non lo sappiamo. Le partite alla fine le ha vinte, ma è logico che si riflette sul campionato. Come mai 12 sconfitte contro squadre alla portata? Fino a che non è passata col Benfica l’stessa nei dirigenti ha messo in. Non l’ho ...