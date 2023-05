(Di venerdì 26 maggio 2023) Ultima giornata di Bundesliga, quella in cui si emettono i verdetti finali: tutto in 90 minuti per una cui serve almeno un punto per la matematica salvezza. I bavaresi sono impegnati sul campo di ungià salvo ma che è andato a prendersi un punto contro un Bayer Leverkusen in piena lotta per il sesto posto nell’ultimo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Le formazioni ufficiali diDortmund e, sfida valida per la trentaquattresima giornata di Bundesliga 2022/2023. I gialloneri possono tornare a festeggiare di nuovo un trionfo in Bundesliga. Davanti al pubblico di ...... sul taccuino del direttore sportivo Ausilio ci sono i nomi di Retegui (italo - argentino del Tigre), Thuram (francese in scadenza di contratto a giugno colrichiesto anche ...Per quanto riguarda il, è interessante notare come Bogner sottolinei che ci sono state 'sicuramente squadre di Dortmund migliori in termini di forza e qualità dei propri migliori giocatori ...

Borussia Monchengladbach-Augsburg (sabato 27 maggio 2023 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

In caso di mancato accordo tra Chelsea e Inter per un nuovo prestito di Lukaku, Retegui sarebbe in pole-position per rimpiazzarlo ...Le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund e Borussia Monchengladbach, sfida valida per la trentaquattresima giornata di Bundesliga 2022/2023.