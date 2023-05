Borsa | Tokyo chiude positiva sul traino Nvidia Uk | vendite di aprile in crescita

Il listino giapponese ha anche beneficiato di un' inflazione più debole del previsto per, che potrebbe preannunciare una maggiore debolezza dell'inflazione a livello nazionale e mantenere la ...ha dichiarato oggi di aver imposto ulteriori sanzioni alla Russia, in conformita' con l'impegno dei paesi del G7 al vertice di Hiroshima (Giappone occidentale) alla fine della scorsa settimana. ...Asia mista nell'ennesima giornata con i riflettori puntati sulla trattativa Usa per il tetto al debito Chiusura in rialzo per ladi, sostenuta dal settore tech e dalla persistente debolezza dello yen. L'indice principale Nikkei è salito dello 0,4% finendo la seduta a 30916,31 punti. In particolare, nel settore ...

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,60%) - Ultima Ora Agenzia ANSA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 mag - Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo, sostenuta dal settore tech e dalla persistente debolezza dello yen. L'indice principale Nikkei e' salito dello ...I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee dovrebbero iniziare l’ultima seduta della settimana con variazioni minime. Seduta contrastata per i principali indici azi ...