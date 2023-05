Borsa | Milano e l' Europa rimontano con l' accordo sul debito Usa

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il progressivo ottimismo sull'intesa per il tetto delnegli Stati Uniti ha spinto le Borse europee: al'indice Ftse Mib ha concluso in crescita dell'1,16% a 26.713 punti, l'Ftse All ...

... al'indice Ftse Mib ha concluso in crescita dell'1,16% a 26.713 punti, l'Ftse All share in ... Tra i mercati azionari del Vecchio continente, tutti in chiara rimonta, Amsterdam è stata la...In risalita Moncler, +2% Italmobiliare dopo exit Florence . Sul Ftse Mib bene il risparmio gestito, con Azimut e Banca Mediolanum salite di oltre 2 punti percentuali, e ancora in ripresa Moncler (+2,2%...In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di, Carel Industries (+4,56%), Seco (+3,64%), Ariston Holding (+3,58%) e Antares Vision (+3,50%). I più forti ribassi, invece, si ...

Borsa: Milano in rosso a -2,1%, timori su debito e inflazione Agenzia ANSA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 mag - L'aumento del debito pubblico italiano e' 'nato anche per reagire a degli shock che avevano origini esterne. Ora si tratta di affrontarlo, lo stiamo r ...a Milano l'indice Ftse Mib ha concluso in crescita dell'1,16% a 26.713 punti, l'Ftse All share in aumento dell'1,15% a quota 28.812. Tra i mercati azionari del Vecchio continente, tutti in chiara ...