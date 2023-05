Borsa | l' Europa conclude in ampia crescita | Amsterdam +1 | 6%

(Di venerdì 26 maggio 2023) Mercati azionari del Vecchio continente tutti in chiara rimonta:è stata lapiù positiva con una chiusura in aumento dell'1,6%, seguita da Parigi e Francoforte entrambe in aumento dell'...

Seduta in rally a Piazza Affari, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. Tonico l'S&P-500, che sulla piazza statunitense segna un aumento dell'1,05%, grazie anche ai segnali ...Mercati azionari del Vecchio continente tutti in chiara rimonta: Amsterdam è stata la Borsa più positiva con una chiusura in aumento dell'1,6%, seguita da Parigi e Francoforte entrambe in aumento dell'1,2%. Più caute Madrid e Londra, rispettivamente in rialzo dello 0,8% e dello 0,7%.

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in chiara rimonta: Amsterdam è stata la Borsa più positiva con una chiusura in aumento dell'1,6%, seguita da Parigi e ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 mag - Le Borse europee allungano raccogliendo l'esempio di Wall Street che premia le schiarite sul negoziato tra repubblicani e democratici relativo al debi ...