Borsa | Asia poco mossa in attesa di svolta sul debito Usa

Borse die Pacifico poco mosse con Tokyo positiva (Nikkei +0,37%) mentre lo sguardo dei listini è sempre al debito Usa e alla possibilità che i negoziati siano vicini ad accordo. Anche l'Europa si prepara ...mista nell'ennesima giornata con i riflettori puntati sulla trattativa Usa per il tetto al debito Chiusura in rialzo per ladi Tokyo, sostenuta dal settore tech e dalla persistente ...

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Borse di Asia e Pacifico poco mosse con Tokyo positiva (Nikkei +0,37%) mentre lo sguardo dei listini è sempre al debito Usa e alla possibilità che i negoziati siano vicini ad ...Apertura cauta per le azioni in Europa venerdì, mentre gli investitori seguono i progressi nei negoziati sul tetto del debito degli Stati Uniti. In Asia, i benchmark azionari hanno registrato un ampio ...