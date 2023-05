Borini segue Pirlo | l’addio al Karagumruk e il grande ritorno in Italia

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 maggio 2023) E’ sempre più calda la situazione in casa, squadra del campionato turco. Dopoufficiale dell’allenatore Andrea, anche altri calciatori sono con la valigia in mano. Uno di questi è Fabio, vecchia conoscenza del campionato di Serie A e protagonista di una stagione molto positiva. Le squadre del massimo campionatono iniziano a programmare il futuro e ildell’attaccante è sempre più probabile. Fabioè un attaccanteno classe 1991 e il suo ruolo naturale è quello di esterno d’attacco. E’ un jolly dal punto di vista tattico ed è in grado di giocare in altri ruoli del reparto avanzato. Cresciuto nelle giovanili del Chelsea, la prima esperienza è stata in prima squadra. Poi tante avventure in giro ...