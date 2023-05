BOOM! Daniela Ferolla a Uno Mattina

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 26 maggio 2023)Ci ripigliamm tutt chell ch’è nuost. Se Unodovesse scegliere un claim per la prossima stagione tv, probabilmente sarebbe il celebre motto del boss Savastano di Gomorra. Possiamo anticiparvi, infatti, che lo storico contenitore di Rai 1 sembra destinato a riappropriarsi di almeno 30 minuti nel mattino della prima rete, che verranno sottratti all’evitabilissimo Tguno. Ad occupare i trenta minuti in più non ci sarà Massimiliano Ossini (confermato al timone del programma) ma un volto femminile della rete: il segmento ‘green’ verrà affidato con ogni probabilità ache abbandonerà Linea Verde Life per occuparsi del nuovo impegno quotidiano. Il resto del mattino dovrebbe restare così com’è. Nessun trasloco di Fiorello da Rai 2 a Rai 1, come ...