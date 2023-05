Bonus assunzioni 2023 | la panoramica dopo il decreto Lavoro nel webinar del 20 giugno

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 1° maggio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 maggio, introduce diversi strumenti per favorire l'occupazione di specifiche ...

Il prossimo webinar formativo gratuito , organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale, si concentrerà sui2023 , alla luce dell'approvazione del decreto Lavoro dello scorso 1° maggio. La panoramica sulle misure attualmente in vigore, per incentivare l'occupazione di lavoratori nel 2023, ...

Sono diversi i bonus ancora attivi nel 2023. Ci sono ad esempio le agevolazioni per la casa, come quelle dedicate alla ristrutturazione, alla sicurezza, alle bollette e all’acquisto di mobili. Ma non ...La delega manderebbe in pensione l’imposta regionale, ma c’è il rischio di un’aliquota più salata sui redditi societari. E chi sosterrà la sanità visto che le addizionali non bastano I nodi flat tax ...