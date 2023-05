Bonus 60 euro trasporti 2023 | al via per famiglie | studenti e lavoratori Quali sono i requisiti necessari e come ottenerlo

(Di venerdì 26 maggio 2023)60: al via perrichiederlo. Da lunedì 17 aprile, è attiva la piattaforma digitale per accedere al...

Per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari, il limite è di 40.000, mentre per gli edifici con più di 8 unità, il limite scende a 30.000. Chi può beneficiare delPossono ...Queste in sintesi le novità: estensione alle Marche e alla Toscana dello stato di emergenza;una tantum per gli autonomi di 1000mensili fino a un massimo di 3miladimezzamento ......una tantum edicole per l'anno 2022 , istituito ai sensi dell'art. 2 del DPCM 23 settembre 2022, che ha previsto, come misura di sostegno alle edicole, un contributo una tantum fino a 2.000...

Torna il Bonus 200 euro a maggio: come fare domanda e come funziona | Ottima opportunità Grantennis Toscana

"Committenti, famiglie, condomini e gli operatori economici si ricordino che adesso c’è l’obbligo di qualificazione Soa per le imprese che eseguono lavori sopra un certo importo (516.000 euro), come ...BELLUNO - Nuovo contratto provinciale del comparto edile-industriale per il triennio compreso 2023-2025. L’Associazione nazionale costruttori edili e i sindacati hanno ...