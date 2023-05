Boltiere | l’offerta dei centri estivi per tutta l’estate

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 26 maggio 2023) Anche per2023per ipercopra. Grazie alla collaborazione tra Associazioni del territorio, Parrocchia e Amministrazione Comunale sarà possibile per le famiglie trovare una soluzione ai propri bisogni. Le attività inizieranno alla fine dell’anno scolastico dal 12 al 16 giugno con la Boca summer camp e la settimana sportiva dell’Associazione Il Maglio. Queste due attività sono in particolar modo dedicate a bambine e bambini della scuola elementare. Per ragazze e ragazzi delle medie invece la proposta per la stessa settimana arriva dall’Associazione Genitori, che in collaborazione con altre associazioni, presso isportivi realizzerà un mini campo estivo. Si entrarà poi nel vivo del periodo ...