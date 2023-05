Bologna-Napoli | nessuna conferenza stampa per Spalletti | tecnico infastidito?

(Di venerdì 26 maggio 2023) Lucianoha deciso di non tenere lain vista della partita che vedrà ilaffrontare il. Il, già Campione d’Italia, si appresta ad affrontare le ultime due partite di campionato contro ile la Sampdoria. Tuttavia, a differenza delle consuete abitudini, non si terrà ladi Lucianoin vista della sfida contro il. Al momento non sono stati resi noti i motivi che hanno portato ile la società a prendere questa decisione. È molto probabile che l’allenatore voglia evitare domande sul suo futuro, consapevole del fatto che ne avrebbe ricevute molte.ha più volte chiarito ...

... Milano,, Treviso, Genova, Palermo, Bari - Bitonto, Lecce, Agrigento, Parma, Lucca, Civitavecchia, Venezia - Mestre, Padova, Vicenza,, Reggio - Emilia, Ragusa, Cosenza e Chiavari e ve ...... Luciano Spalletti Niente conferenza stampa per Luciano Spalletti alla vigilia di. Lo scrive, su Twitter, Radio Kiss Kiss, radio ufficiale del club di De Laurentiis. In genere ...SSC, il report di ieri Seduta mattutina ieri per ilall'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro ilin programma domenica allo Stadio Dall'Ara alle ore ...

Bologna-Napoli, invasione di tifosi azzurri al Dall'Ara e raccolta fondi per l'alluvione ilmattino.it

Sarà una vigilia speciale di Bologna-Napoli, nel segno della passione per i colori azzurri ma ancor di più nel segno dell'impegno civile e della solidarietà per le vittime dell'alluvione che ha colpit ...Il ricordo della bandiera bolognese tornerà in mano alla società rossoblù: la Fanep (Associazione famiglie neurologia pediatrica) la consegnerà al club domenica pomeriggio nel prepartita di ...