Bollo auto | arriva la svolta | ecco quando puoi non pagarlo

(Di venerdì 26 maggio 2023) Come è possibile non pagare iltutto quello che c’è da sapere su quali sono le casistiche che prevedono l’esenzione. La vita per glimobilisti, negli ultimi periodi, di sicuro non è facilissima. Il costo della vita è andato ad impattare con forza anche questa categoria. Sia, innanzitutto, per quanto riguarda la vendita sia del nuovo che dell’usato, ma anche i costi di mantenimento di certo hanno subito un forte scossone dovuto all’inflazione, al post pandemia, e ai costi della guerra Russo – Ucraina. In particolare, i costi della benzina, i cui prezzi sono sempre un continuo salire e scendere.si può non pagare – formatonews.itOltre questo, anche il costo dell’assicurazione ...

Via Saffi richiude - VIDEO e FOTO Alluvione, info utili Dal Governo 900 euro alle famiglie sfollate dall'alluvione in Emilia Romagna Rinviato il termine di pagamento delper i territori ...Via Saffi richiude - VIDEO e FOTO Alluvione, info utili Dal Governo 900 euro alle famiglie sfollate dall'alluvione in Emilia Romagna Rinviato il termine di pagamento delper i territori ...Questi scooter elettrici , al pari degli altri veicoli elettrici , esenti dalper i primi ... ma non bisogna farsi scoraggiare da questo: NIU, da poco lanciatasi sulleelettriche , è un ...

Alluvione. Rinviato al 30 settembre il termine di pagamento del bollo auto per i territori colpiti dagli eventi calamitosi del ... Protezione Civile Emilia Romagna

I deputati della Lega, come anticipato da Matteo Salvini, hanno presentato la proposta per cancellare la micro tassa: ora la palla passa alla Commissione Finanze ...Attenti alla scadenza del bollo auto, perché i trenta giorni in più di proroga non valgono per tutti. Ecco dove.