Blade Runner 2099 | la realizzazione della serie sequel dei film è stata posticipata

(Di venerdì 26 maggio 2023) Lo sciopero degli sceneggiatori in corso a Hollywood ha portato allo stopproduzione di, laideata per Amazon. Amazon aveva annunciato a marzo l'arrivo alla regia del pilot didi Jeremy Podeswa, facendo intendere che la produzione del progettostava per entrare nel vivo, situazione ora però frenata dallo sciopero degli sceneggiatori. Il lavoro previsto nella città di Belfast è stato infatti posticipato a una data da destinarsi, situazione che potrebbe avere un impatto sull'economia locale. L'annuncio dello slittamento Un comunicato ufficiale dell'organizzazione che si occupa dei progetti cinematografici e televisivi nell'area ha infatti svelato lo stop alla produzione ...

I lavori sull'attesissima serie tv di Blade Runner di Prime Video, sequel di Blade Runner 2049, sono stati interrotti in queste ore.Questa volta la regia è stata firmata dal talentuoso Denis Villeneuve, autore fra le altre cose di 'Sicario', 'Arrival' e 'Blade Runner 2049', tutti titoli dal notevolissimo impatto visivo. Il cast è ...