Biorestauro | così 4 ceppi di batteri fanno rinascere una scultura del ‘500

(Di venerdì 26 maggio 2023) Un team di ricercatrici Enea ha contribuito con la tecnica della biopulitura al restauro della statua in marmo “La Madonna del Parto“, capolavoro dello scultore rinascimentale Jacopo Sansovino presso la Basilica di Sant’Agostino in Campo Marzio a Roma e oggetto di devozione secolare soprattutto da parte delle partorienti. La biopulitura è stata effettuata con l’impiego di, che in modo estremamente selettivo hanno rimosso, ‘mangiandole’, sostanze di differente natura, senza intaccare il marmo. L’intervento, durato sei mesi e coordinato dalla restauratrice Anna Borzomati, è stato promosso dalla Soprintendenza Speciale di Roma, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. “L’importanza dell’opera e il degrado del manufatto hanno imposto un protocollo operativo approfondito con indagini diagnostiche che hanno permesso di caratterizzare i materiali di deposito e le ...