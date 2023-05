Bimba ferita | il 17enne fermato per tentato omicidio e porto illegale di arma davanti al giudice

(Di venerdì 26 maggio 2023)alper le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Napoli è prevista l’udienza di convalida del fermo per ilaccusato della sparatoria avvenuta martedì sera a Sant’Anastasia (Napoli) nella quale sono rimasti feriti padre, madre e figlia di 10 anni. Nei confronti del ragazzo, difeso dall’avvocato Antonio Sorbilli, è stato eseguito un decreto di fermo perdiin concorso. Il ragazzo è stato portato nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. Ancora da fissare, ma potrebbe tenersi nella giornata di sabato, l’udienza per l’altro, il 19enne Emanuele Civita, difeso dall’avvocato Fabio Marfella. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai Carabinieri ...

Bimba ferita a Sant'Anastasia, la testimonianza del soccorritore: «Urlava e perdeva sangue, così ho salvato la ilmattino.it

La bimba, di 7 anni, era in compagnia del padre ... Appena il papà ha visto la pianta ondeggiare, l'ha infatta spinta via dal marciapiede. Anche lui si è ferito lievemente: gli è caduto addosso una ...ANCONA - Tragedia sfiorata in via Rodi in Ancona, una grossa palma è caduta a Borgo Rodi ferendo una bambina. La bimba, di 7 anni, era in compagnia del padre. Qualche centimetro in più e sarebbe stata ...