Bimba ferita a Sant’Anastasia | convalidato il fermo del 17enne

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È statoildel ragazzo di 17 anni ritenuto coinvolto nella sparatoria di mercoledì scorso anella quale una bambina di dieci anni è stataalla testa ed è tuttora in Rianimazione all’ospedale pediatrico Santobono. Colpiti nella stessa circostanza più lievemente i genitori mentre con la figlia stavano mangiando un gelato all’esterno di un bar. Il ragazzo si era presentato nella stessa serata di mercoledì ai carabinieri accompagnato dal suo avvocato dopo che si era costituito anche un giovane di 19 anni, Emanuele Civita. Per il minore ilè scattato con l’accusa di tentato omicidio e porto illegale di arma in concorso. Secondo la ricostruzione degli inquirenti era con Civita (anche lui sottoposto a...

Si avvale della facoltà di non rispondere il 17enne indagato per il ferimento della piccola Assunta , ladi 10 annia Sant'Anastasia , mentre mangiava un gelato assieme alla famiglia. Nei confronti del minore (che è difeso dall'avvocato Antonio Sorbilli) scatta anche l'aggravante della ...anchedi 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana ...anchedi 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana ...

Bimba ferita a Sant'Anastasia, la testimonianza del soccorritore: «Urlava e perdeva sangue, così ho salvato la ilmattino.it

È stato convalidato il fermo del ragazzo di 17 anni ritenuto coinvolto nella sparatoria di mercoledì scorso a Sant'Anastasia nella quale una bambina di dieci anni è stata ferita alla testa ed è tuttor ...Convalidato il fermo per il 17enne accusato, insieme a un 19enne, della stesa davanti al bar a Sant’Anastasia in cui è rimasta ferita la bimba ...