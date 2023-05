Bimba dice di aver visto il “vero” volto di Gesù nei suoi sogni e lo dipinge su tela

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il capolavoro di Akiane Kramarik “Principe della Pace”, l’immagine eterea che ha dipinto dia soli 8 anni, è stato resuscitato dall’oscurità, 16 anni dopo essere stato rubato, venduto per errore e rinchiuso nell’oscurità. Oggi Akiane è autrice, imprenditrice e filantropa di successo di 28 anni e realizza immagini spirituali mediante le sue pennellate apparentemente ultraterrene. La donna spiega che a spingerla are il suo capolavoro, “Principe della pace”, fu una ricorrente ” ispirazione visionaria” per creare l’immagine di un “profondo esempio per l’umanità”.– ”Il Principe della Pace” Quando aveva nove anni, è apparsa all’Oprah Show e ha condiviso la sua arte e tutto ciò che faceva impallidire le sue minuscole cornici e tra questi c’era un ritratto ispirato a, “Principe della pace”, ...