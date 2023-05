Big match Juventus-Milan | rossoneri a caccia della vittoria Champions ma sono avanti i bianconeri

(Di venerdì 26 maggio 2023) Va in scena la penultima giornata di campionato con alcuni importanti verdetti ancora da assegnare: due posti per la prossimaLeague...

E' Juve-Milan il big-match di giornata Sport Mediaset

Va in scena la penultima giornata di campionato con alcuni importanti verdetti ancora da assegnare: due posti per la prossima Champions League e l’ultima a retrocedere in Serie B insieme a Sampdoria e ...Il Milan si prepara alla delicatissima sfida di domenica sera contro la Juventus, big match della trentasettesima e penultima giornata del Campionato ...