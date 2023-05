Biden | Piano Mattei e presidenzialismo Tutti gli indirizzi di Giorgia Meloni

(Di venerdì 26 maggio 2023) Puntualizza, il presidente del Consiglio. Politiche,e iniziative. E lo fa alla conclusione di una settimana molto intensa alla voce “temi e relazioni”. In primis perché l’emergenza in Emilia Romagna rappresenta una contingenza eccezionale che sta già impegnando il governo su una strada, non prevista, ma imboccata (due miliardi già stanziati); e in secondo luogo perché, tra G7 e dossier aperti come energia, migranti e, si è reso necessario fare un sunto analitico. Punto di partenza, ancora una volta, la foto che a Hiroshima ha immortalato l’abbraccio del presidente americano Joeal premier italiano. Un gesto che secondoincarna vicinanza e simpatia umana e “che smentisce la falsa narrazione della sinistra che ...

Leggi anche La dottrina Sullivan e la strategia Usa anti Cina: consentirà adi essere ... Li Hui, ha completato un tour europeo per cercare di accreditare ilcinese come possibile via per ...Come dimostrano anche le foto con Joeal G7, l'Italia non è affatto 'isolata a livello ... 'L'Ue torni in Africa o sarà depredata da altri' La presidente del Consiglio ha parlato anche del...... dali due terzi della crescita del Pil entro il 2026 di Gianni Trovati Bonus barriere anche ... ma rimaneva ancora un certo qual grado di unità nella nazione, mentre adesso Trump esono ...

Il piano di Biden per arginare la siccità del fiume Colorado Agenzia ANSA

La California ha già pronto il piano da adottare a partire dal 2035, ma è in attesa della deroga da parte dell'amministrazione Biden ...Ora Joe Biden dice di aspettarsi un incontro a breve con Xi Jinping e significativamente definisce il caso di spionaggio volante «quello stupido pallone». Ed ecco che a Washington si insedia il nuovo ...