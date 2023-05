Biagio Antonacci ha incantato il pubblico del PalaSele di Eboli

Leggi su zon

(Di venerdì 26 maggio 2023) Dopo il sold out dello scorso novembre,è tornato a stupirci con uno show davvero incredibile aldi(SA). Il concerto si è aperto con un’energica performance sulle note di “Convivendo” brano che ha rapito l’attenzione del palazzetto fin dal primo istante. Tra un brano e l’altro,ha invitato ilad essere sempre se stesso e si è soffermato soprattutto sull’importanza della parola “consapevolezza“. Con grande intensità si sono susseguiti brani up-tempo ma anche ballad emozionanti come “Vivimi” – scritta per Laura Pausini – e “In mezzo al mondo“. Foto di Angelo Tortorella per Anni 60 produzioni Un boato fragoroso ha dimostrato tutto l’affetto per il cantautore che ha saputo sfruttare al meglio ogni singolo ...