Berlusconi “Sto recuperando | prosegue rinnovamento di Forza Italia”

(Di venerdì 26 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il recupero procede. Sto impegnandomi per recuperare le forze. Ci vuole tempo ma ogni giorno miglioro. Se qualcuno mi ha dato per spacciato, si è decisamente sbagliato”. Così il presidente di, Silvio, in un’intervista al Quotidiano Nazionale. “L’opera dinon si è affatto interrotta. Ho continuato a occuparmene dall’ospedale.si rinnova sempre, dal 1994 a oggi, senza rottamare nessuno. Continueremo a farlo, per preparare le elezioni europee e dar vita a una presenza capillare, con un portabandiera in ogni comuneno” spiega. Poi, aggiunge: “non soltanto siamo un partito di governo, siamo quelli che hanno creato il centrodestra. Che altro dovremmo essere, se non i più leali e coerenti sostenitori ...

Silvio Berlusconi: "Sto recuperando le forze e rinnoverò il partito" TGCOM

