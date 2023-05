Berlusconi | «Siamo i più leali sostenitori dell’ottimo lavoro che sta facendo Giorgia Meloni»

(Di venerdì 26 maggio 2023) «L’opera di rinnovamento non si è affatto interrotta. Ho continuato a occuparmene dall’ospedale. Forza Italia si rinnova sempre, dal 1994 a oggi, senza rottamare nessuno. Continueremo a farlo, per preparare le elezioni europee e dar vita a una presenza capillare, con un portabandiera in ogni comune italiano». Lo annuncia il leader di Forza Italia, Silvio, in un’intervista rilasciata al “Quotidiano Nazionale”. A proposito della svolta “governista” degli azzurri, l’ex premier osserva: «Non soltantoun partito di governo,quelli che hanno creato il centrodestra. Che altro dovremmo essere, se non i piùe coerentidel presidente del Consiglio, col quale del resto collaboriamo attivamente?». Maltempo, ...

BERLUSCONI: SIAMO NOI A PRESIDIARE IL CENTRO 9 colonne

''Se qualcuno mi ha dato per spacciato, si è decisamente sbagliato e anzi, come è noto, questi infortuni allungano la vita'', ha detto Silvio Berlusconi.A distanza di una settimana dalle dimissioni dall'ospedale San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi ha fatto chiarezza sul suo futuro in politica.