Berlusconi: «Se qualcuno mi ha dato per spacciato, si è sbagliato. Questi infortuni allungano la vita» ilmessaggero.it

''Se qualcuno mi ha dato per spacciato, si è decisamente sbagliato e anzi, come è noto, questi infortuni allungano la vita'', ha detto Silvio Berlusconi.A distanza di una settimana dalle dimissioni dall'ospedale San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi ha fatto chiarezza sul suo futuro in politica.