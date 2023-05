Berlusconi | la piccola Ita vola in rosso di oltre 5 | 7 mln Il decollo dei prezzi grava sui conti di Fininvest

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 26 maggio 2023) Anche laIta di Silvionua are in, e molto peggio di prima. Il bilancio 2022 di Alba Servizi Aerotrasporti (Asa), controllata da, si è infatti chiuso con una perdita di5,7 milioni di euro decisamente peggiore del passivo di 3,9 milioni dell'anno prima. Il disavanzo è stato integralmente ripianato dall'assemblea soci del 27 aprile scorso mediante l'uso di 6 milioni versati dain conto capitale, andati per 305mila a ripianare un pregresso passivo.