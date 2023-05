Bergamonews | il tuo giornale diventa una comunità | in aiuto a chi ha bisogno

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 26 maggio 2023) Quell’onda di fango che si allunga sulla pianura padana, sulla Romagna. Quelle immagini che continuano a trasmettere i telegiornali sono entrate dentro di noi. Che cosa possiamo fare? Ci siamo chiesti in redazione. Alla fine è emersa la volontà di buttarci in una raccolta fondi ma mirata: adottare alcune famiglie, casi che vogliamo seguire per testimoniare come ogni euro donato sia usato per riacquistare qualcosa che si è perso per sempre. Abbiamo chiestoe da Cesena è arrivato il primo caso.è unon line piccolo, di provincia, ma nel suo piccolo vuole adottare qualcuno che non è finito sui telegiornali, e nel silenzio mentre osserva tutto ciò che l’alluvione si è portato via con sé senta il nostroconcreto. Partiamo da qui. Dalla famiglia Gridelli. La casa di Antonella, del marito ...