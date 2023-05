Beppe Convertini in ospedale | volto distrutto dopo incidente in moto | come sta adesso?

(Di venerdì 26 maggio 2023)ine i fan in apprensione soprattutto da quando hanno scoperto che il loro amato conduttore è rimasto vittima di un. A quanto pareè ricoverato da due giorni inun delicato intervento alper le lesioni riportate e oggi il conduttore di Linea Verde ha pubblicato una foto su Instagram proprio per dire la sua su quanto è accaduto qualche settimana fa a Roma.ha ringraziato il dottore che lo ha in cura all’San Filippo Neri e che gli ha rimesso a posto naso e occhio ammettendo anche di non aver rinunciato comunque a lavoro per quanto possibile e sui social ha scritto: “Grazie al dottor Scopelliti e al ...

Tags: associazionesole canale5 gente giorgiaventurini giorgiaventurinifiglia giorgiaventurinimarito gossip sifb tv x - style Articolo precedente ''Faccia distrutta'': il conduttore...L'amatissimo conduttore italiano si trova in ospedale dopo un terribile incidente. Le sue condizioni e il delicato intervento chirurgico suscitano preoccupazione tra i fan. L'incidente in moto che ha .Il conduttore di Linea Verdeè stato operato d'urgenza dopo un terribile incidente in moto. Attraverso i socialsi è mostrato da un letto d'ospedale dove, nelle scorse ore, ha subito un delicato ...

Beppe Convertini ha avuto un incidente in moto: Faccia ... Fanpage.it

Beppe Convertini ricoverato in ospedale dopo un incidente in moto: ecco cosa è accaduto e le parole del conduttore ..."In queste due settimane ho lavorato nonostante la faccia completamente distrutta, occhio nero, naso rotto, punti di sutura - sottolinea nel post - naturalmente per il senso del dovere inculcatomi in ...