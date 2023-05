Belen emoziona con un messaggio per “Le Iene” Ma resta l’incognita del prossimo anno

Leggi su dilei

(Di venerdì 26 maggio 2023) Si è chiuso il sipario sull’ultima edizione de Le, condotta per la prima volta daRodriguez che è piaciuta moltissimo in questa veste. E che ha saputo gestire anche un’edizione non semplicissima, segnata da alcuni eventi che hfatto parlare come l’addio di Teo Mammuccari, che aveva dato il via a diverse voci, poi l’assenza della conduttrice stessa in due puntate. Un percorso lungo, durante il quale ha collezionato consensi, come dimostrano i commenti sotto il post che ha pubblicato su Instagram con unteper la trasmissione. E tanti si sono chiesti se l’ci sarà? Un’incognita che la conduttrice non ha ancora chiarito., ilnte per Le ...