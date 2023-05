Beach volley | Nations Cup 2023 Ucraina sconfitta | Italia in finale con la Danimarca

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023) Saràcon gli azzurri nettamente favoriti ladella pool di Heraklion dellaCup, fase preliminare della gara a squadre dimaschile. Gli azzurri hanno centrato l’obiettivo dellabattendo in due incontri (ma in realtà se n’è giocato uno solo) l’nella semi, mentre nell’altra semilaha avuto la meglio in due match sui padroni di casa della Grecia. In semiNicolai/Cottafava non sono scesi in campo per la rinuncia nel primo incontro della coppiacomposta da Savvin e Moiseiev. Nel secondo incontro Ranghieri/Carambula hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione ...