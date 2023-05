Bce | Knot Banca Olanda | ' tassi saliranno ancora | tagliare debito pubblico'

(Di venerdì 26 maggio 2023) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Idi interesse della Bcecon altri due rialzi di 0,50 punti totali prima della pausa estiva. Così Klaas, governatore dellad'e presidente del Financial Stability Board, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Non so, dipendiamo dai dati. Penso che avremo bisogno di ulteriori aumenti deia giugno e a luglio, mi pare improbabile che i nuovi dati in arrivo cambino drasticamente il quadro. Sono convinto che la nostra analisi indicherà la necessità di almeno altri due rialzi di 25 punti. Ma sono totalmente aperto su ciò che accadrà dopo l'estate", afferma sottolineando che l'azione dellacentrale europea sarà "lenta e protratta". Una stretta che ...

La conferma più recente arriva dal governatore della banca centrale olandese, Klaas, secondo cui lacontinuerà ad alzare i tassi almeno fino a luglio e quando raggiungerà il picco ...Lo ha detto Klaas, presidente della Banca dei Paesi Bassi e membro del Consiglio direttivo della, in un'intervista a una serie di quotidiani europei, tra cui il Corriere della Sera . A una ...Lo ha detto Klaas, presidente della Banca dei Paesi Bassi e membro del Consiglio direttivo della, in un'intervista a una serie di quotidiani europei, tra cui il Corriere della Sera. A una ...

BCE, Knot: almeno altri due rialzi tassi, attese per tagli sono troppo ... LA STAMPA Finanza

Whatever it cakes. Christine Lagarde sceglie l'ironia per celebrare i 25 anni della Banca centrale europea, istituita il 1 giugno del 1998 per promuovere la nascita dell'Euro. Per l'occasione si sono ...(Teleborsa) - "Penso che avremo ancora bisogno di ulteriori aumenti dei tassi a giugno e luglio, mi pare improbabile che nel frattempo i nuovi dati in arrivo cambino drasticamente. Sono convinto che l ...