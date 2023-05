Bayern Monaco | Tuchel | “Siamo scivolati troppe volte | stagione deludente”

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 maggio 2023) Thomasha parlato in conferenza stampa, alla vigilia dell’ultima sfida di campionato, da giocare contro il Colonia. Per sperare nella vittoria della Bundesliga la formazione bavarese deve vincere la sfida e sperare che il Borussia Dortmund non faccia altrettanto col Mainz. “, adesso proveremo a dare tutto ma comunque vada non sarà unasoddisfacente”, dichiara il tecnico. “Ognuno può dire la sua ma è difficile contestare certe critiche. Nonsoddisfatti dei risultati, nonsoddisfatti del modo in cui giochiamo. Dobbiamo essere più dominanti, più fluidi, creare più occasioni e fare meno errori. Ma tutto questo oggi non ci riesce”. SportFace.