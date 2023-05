Bassifondi | la nuova favolaccia dei fratelli D’Innocenzo

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ci sono film che ci spingono a cambiare il nostro punto di vista, a mettere in discussione il nostro sguardo. Che ci vogliono provocare, nel senso più piacevole e positivo del termine. Ci sono voci che scardinano le convenzioni e ci offrono il brivido di ascoltare qualcosa di inaudito e quindi straniante. Quindi, nuovo. E la novità, si sa, mette a disagio, forse proprio perché si tratta di qualcosa a cui non siamo abituati, che necessita di tempo per sedimentare. Tutti aspetti positivi, perché spesso e volentieri entriamo in sala, pagando il prezzo di un biglietto, non per metterci alla prova, ma per accomodarci., opera prima di Trash Secco, non vuole farci sentire comodi. D’altronde, come potrebbe farlo, se già gli stessi protagonisti della vicenda sono due senzatetto costretti a dormire sul duro cemento, accontentandosi di quello che riescono a recuperare, ...