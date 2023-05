Basket | playoff Nba | Boston travolge Miami e forza la serie a gara-6

(Di venerdì 26 maggio 2023), 26 mag. - (Adnkronos) -vince in casa per 110-97 controin-5 della finale della Eastern Conference Nba accorciando ulteriormente nellache ora vede gli Heat avanti 3-2.-5, di fatto, rimane equilibrata per meno di sette minuti, quelli che servono ai Celtics per volare sul 23-7 e non voltarsi più indietro, mantenendo sempre almeno 10 punti di vantaggio nel resto del match e toccando il +24 a inizio quarto periodo. Un match talmente dominato dai padroni di casa che coach Erik Spoelstra non mette nemmeno in campo Jimmy Butler e Bam Adebayo nel quarto periodo, preservando le loro energie per-6 in Florida tra due giorni.ha trovato una chiave per scardinare gli Heat e si vede: sono ben quattro i realizzatori ...

Gli avversari I felsinei, appena prima deihanno, a sorpresa, esonerato il coach Luca ... per lui un ritorno in casacca felsinea, il suo primario obiettivo è continuare ad esprimere und'...Il 28 maggio al PalaCima (ore 18,30), Gara 2 tra CUSPOe Atlavir ......(Reggio Emilia) - Reggiolo vince gara 3 di semifinalecontro Fidenza per 63 - 59 (in doppia cifra Pasini con 21 punti e Biello con 11) e vola in finale nel campionato di Promozione di. ...

Alluvione a Forlì, il Palafiera è occupato dalla Protezione civile: basket, si cerca casa per le semifinali playoff il Resto del Carlino

Basket B: domenica sera l'atto conclusivo dei playoff prende il via da Roseto. Quasi due pullman riempiti, più tante auto scenderanno in Abruzzo Due giorni ancora e si comincia. L'appuntamento, con ...