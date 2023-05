Basket | Nico Mannion farà la Summer League con i Milwaukee Bucks

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023) In cerca di una nuova opportunità., nel corso della prossima estate, volerà negli Stati Uniti per disputare lacon i. Il playmaker della nazionale italiana, che ha il contratto in scadenza, a fine anno, con la Virtus Bologna, tenterà quindi di tornare nuovamente a far parte, dal 2023-2024, della NBA (dove in passato ha già vestito la maglia dei Golden State Warriors). Una nuova chance all’orizzonte prima, magari, di un Mondiale da disputare con l’Italia magari vestendo un ruolo da protagonista.nell’ultima stagione ha avuto numeri non esattamente eccezionali: 10,5 punti di media in Serie A, conditi da 3,3 assist e 1,6 rimbalzi in un minutaggio intorno ai 22 minuti di media. In Eurolega invece le cifre parlando di 5,9 ...