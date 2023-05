Basket femminile | il Sanga Milano vola in Serie A1 e riporta la città meneghina nel massimo campionato dopo 31 anni

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il, sponsorizzato Il Ponte Casa d’Aste, entra per la prima volta nel novero dei club dellaA1. La squadra allenata da Franz Pinotti, un personaggio di grande spessore non solo cestistico, si prende il posto nelil successo in gara-2 dei playoff del Girone Nord contro la Limonta Costa Masnaga per 63-69. In gara-1 c’era già stata la vittoria per 74-64. Ilaveva già dominato, nella sostanza, il girone Nord in quanto tale, con un record di 24 vittorie e 2 sole sconfitte. Era sfuggita la Coppa Italia di categoria, conquistata da Castelnuovo Scrivia, e un brivido c’è stato anche nella postseason, perché ai quarti Mantova era riuscita a vincere gara-1 alla Palestra Giordani, salvo poi cedere in gara-2 ...