(Di venerdì 26 maggio 2023) Boston, 26 mag. - (Adnkronos) - Ciò che fino a un paio di giorni fa sembrava impossibile ora è realtà. I Boston Celtics hanno riaperto le Eastern Conference Finals e si trovano a metà strada di un percorso che li porterebbe a un primato storico: superare una serie partendo da un passivo di 3-0. Per farlo devonogara-6 al Kaseya Center di Miami e qualora dovesse riuscirci diventerebbe la quarta squadra della storia dei playoff a impattare una serie sul 3-3 partendo dal massimo svantaggio dopo i New York Knicks del 1951, i Denver Nuggets del 1994 e i Portland Trail Blazers del 2003. Ma a differenza di queste squadre avrebbe un vantaggio notevole per completare l'opera e cioè la possibilità di giocare la decisiva gara-7 sul parquet di casa del TD Garden. Se Coach Joe Mazzulla non aveva usato mezze misure per rianimare i suoi dopo gara-3 (“Si tratta di vivere o ...

Primo quarto da 35 - 20, match già indirizzato e il duo/Tatum non è neanche costretto a fare gli straordinari, dato che la squadra di coach Mazzulla riceve ottime risposte da tutto il quintetto ...... infatti, la celebre popstar americana aveva messo fine alla relazione con il rapper Chris, ...del reality show "Al Passo Con I Kardashian" che dopo la rottura con il giocatore diBen ...Il primo passo è stato fatto, vincendo gara - 4 in trasferta a Miami, che permette così a, Tatum e compagni di tornare davanti al pubblico del TD Garden per compiere un altro passo e accorciare ...

Basket: Brown avvisa gli Heat, ‘occhio a non farci vincere la prossima partita’ La Sicilia

Boston has new life after its blowout Game 5 win over the Heat has it within striking distance of a historic conference finals resurgence.Boston, 26 mag. – (Adnkronos) – Ciò che fino a un paio di giorni fa sembrava impossibile ora è realtà. I Boston Celtics hanno riaperto le Eastern Conference Finals e si trovano a metà strada di un per ...