Barista tenta di uccidere un pizzaiolo ma l’arma si inceppa

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ il cugino di Annalisa Durante, vittima innocente della criminalità organizzata, colpita per errore durante un agguato il 27 marzo 2004 a Napoli, ilal quale unha puntato la pistola durante una lite per l’accaparramento dei clienti. Il fatto è avvenuto intorno alle 12 di martedì scorso: secondo il racconto dei testimoni e della stessa vittima, che si chiama Antonio Durante, il60enne Gennaro Peluso ha preso una pistola che aveva nel suo negozio e l’ha puntata contro ilpremendo anche il grilletto. Per fortunanon ha sparato. Il gesto ha provocato un ‘fuggi fuggi’ generale nella zona di Forcella, particolarmente affollata a quell’ora. A terra, la Polizia di Stato ha trovato un proiettile inesploso calibro 7,65 e nel bar, durante una ...

Armato di un'accettadi mettere a segno una rapina all'interno di un bar al centro di Nettuno , ma viene arrestato ...è rimasto nell'esercizio commerciale brandendo l'accetta contro la. A ...... più funzionale al Sistema, e, con tutte le forze, di rivendicare la sua colpevolezza per ... Si trova così a svolgere mansioni quali: Oss in una RSA, segretaria,, guardarobiera in ...Mentre ilparla col ragazzo, la compagna di quest'ultimo si sfila il giubbotto, con cui poi ... Dopo di chedi distrarre la complice del Tg satirico, chiedendole un'offerta per mangiare. ...

Barista tenta di uccidere un pizzaiolo ma arma si inceppa - Campania Agenzia ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAG - È il cugino di Annalisa Durante, vittima innocente della criminalità organizzata, colpita per errore durante un agguato il 27 marzo 2004 a Napoli, il pizzaiolo al quale un ...NAPOLI – Tenta di uccidere il negoziante rivale ma la pistola si inceppa. Tragedia sfiorata martedì scorso nel centro di Napoli, al culmine di una lite tra commercianti, scoppiata all’ora di pranzo: i ...