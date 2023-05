Barchini | migranti e microcriminalità | l' emergenza invisibile a Pantelleria

... anche alla luce di alcuni spiacevoli episodi avvenuti in passato sull'isola, quando si registrarono tentativi d'intrusione e furti nelle proprietà private da parte di alcunisfuggiti ai ...... Paese sovrano che viene obbligato implicitamente ad accollarsi in toto la responsabilità di tutti idinel Mediterraneo, sono diventate stucchevoli. Sostenute anche dalla sinistra ...Le immagini "spot" su TikTok:di ferro scortati in area Sar da scafisti tunisini camuffati The post Il video:in Italia trainati da finti pescatori appeared first on ...

Barchini, migranti e microcriminalità: l'emergenza (invisibile) a ... ilGiornale.it

Gli sbarchi a Pantelleria "Le nostre coste sono a scogliera e questo è un deterrente agli sbarchi di massa. Spesso i migranti arrivano alla spicciolata con piccole imbarcazioni talvolta difficili da ...Per il traffico di migranti è stato condannato a 79 anni di carcere un trafficante di esseri umani arrestato in Tunisia. L'uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è considerato responsabi ...