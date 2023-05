Barbie | Ryan Gosling mette a tacere i critici e internet impazzisce per il suo Ken | La sua Kenergia è oltre

(Di venerdì 26 maggio 2023) Dopo l'iniziale perplessità, la performance dinel trailer diha definitivamente convinto le fan dell'attore, tutte pazze per Ken. Il primo full trailer italiano disvelato ieri ha finalmente rivelato i primi dettagli della trama del film di Greta Gerwig, facendoci conoscere, al tempo stesso, un po' meglio il Ken di, con conseguente delirio social delle fan dell'attore. A fianco della protagonista Margot Robbie, troviamo varie incarnazioni dell'iconico Ken; a interpretarle, tra gli altri, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Kingsley Ben-Adir e John Cena, ma l'attenzione è tutta puntata sul vero co-protagonista: "Non capivo Ken finché non mi ...

approfondimento: Greta Gerwig, Margot Robbie eGosling al CinemaCon. FOTO FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Tutte in rosa, è Barbiecore mania: da Zendaya ...Gosling: "Non capivo Ken finché non mi sono ossigenato i capelli e depilato le gambe" Tutti pazzi per Ken Dopo l'uscita del trailer di, in arrivo nei cinema italiani il 20 luglio,...Il 20 luglio uscirà al cinema, film diretto da Greta Gerwig e dedicato alla famosissima bambola di casa Mattel, con Margot Robbie nel ruolo della protagonista eGosling chiamato a interpretare Ken. Da ieri abbiamo ...

Barbie, Ryan Gosling mette a tacere i critici e internet impazzisce ... Movieplayer

Again in April, we got another trailer showcasing the film’s star-studded cast, led by Margot Robbie and Ryan Gosling (as Barbie and Ken) in Barbie Land. However, the latest trailer shares a glimpse ...Margot Robbie porta a spasso un cartonato che, una volta riposto a terra, si anima e diventa Ryan Gosling grazie a un tocco della stessa protagonista. Un uomo che deve la propria esistenza a una donna ...