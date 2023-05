Ballottaggi | tre Comuni al voto in Provincia di Napoli | riflettori accesi su Torre del Greco | Marano e Cercola

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 28 (dalle 7 alle 23) e lunedì 29 maggio (dalle 7 alle 15) sono in programma idelle amministrative. Si torna alle urne nelle città dove, due settimane fa, nessun candidato a sindaco è riuscito a superare il 50% dei voti e essere eletto. Indisono tre le città interessate:del. Adel, comune di 85mila abitanti, la sfida è tra Luigi Mennella, candidato di centrosinistra e M5s, che al primo turno ha ottenuto il 46% dei voti, e l’ex sindaco Ciro Borriello, sostenuto dal centrodestra ma non da Fratelli d’Italia, che ha ottenuto il 44%. Un duello che non consente di fare pronostici, considerata la ridottissima distanza tra i due ...

Nessuno deiandrà al ballottaggio, che era in programma domenica 4 giugno. A Campo Tures e Bresimo il sindaco è stato eletto al primo turno, mentre a Lona - Lases non è stato raggiunto il quorum ...... Pisa e Siena e lecittà con più di 15mila abitanti Campi Bisenzio , Pescia e Pietrasanta le sei città toscane in cui domenica 28 e lunedì 29 Maggio si torna a votare per idelle ...Sono questi i dueda risolvere (ma occhio anche a Ceide). Frattesi infatti può ... formazione già decisa per Sottil Nella linea adietro Becao torna titolare dopo aver scontato il ...

Ballottaggi in 5 capoluoghi. Le sfide per eleggere il sindaco AGI - Agenzia Italia

Ancona.- Daniele Silvetti chiude la campagna elettorale con tre focus. Il candidato sindaco di Ancona per il centrodestra lancia oggi il ruschi finale con tre incontri incentrati su economia, politich ...Tornare ad avere un sindaco di centrosinistra o dare fiducia a un leghista Questo il tema del ballottaggio a Ventimiglia. (ANSA) ...