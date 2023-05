finale per le amministrative con il ballottaggio in cinque capoluoghi di provincia: Pisa, Massa, Siena, Terni e Ancona. In Toscana il centrosinistra tenta di recuperare le tre città passate nell'...TOSCANA - Nessun apparentamento in vista per idel 28 e 29 Maggio a Pisa, Siena e Massa, i tre capoluoghi di provincia toscani ...95%): per lui stessa scelta operata da Persiani e...Alle Comunali prevalgono i. Il traguardo del primo turno non è stato in genere tagliato, anche perché l'assenteismo ha segnato 2 punti in più. Forse ci sarà qualchefinale con le ultime schede da scrutinare ma ...

Ballottaggi, rush finale in sette capoluoghi leggo.it

Molte incertezze aleggiano sull’esito dei ballottaggi di domenica e lunedì. Tuti i giochi sono aperti. Al primo turno, per quanto riguarda i capoluoghi di provincia, il centrodestra ha eletto quattro ...Big in campo per il rush finale della campagna elettorale in Sicilia, dove domenica e lunedì si apriranno le urne in 128 Comuni con eventuale ballottaggio ...