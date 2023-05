Aumento tassi mutui e prestiti | la BCE non si fermerà e l’Italia sta ferma a guardare

Leggi su fmag

(Di venerdì 26 maggio 2023) Eh no, non ci siamo. Nessun respiro di sollievo per quanti sono stretti nella morsa dell’deideie dei: l’intenzione della Banca Centrale Europea è quella di continuare con i rialzi, prima di un probabile periodo di stop estivo., la situazione attuale Dalla scorsa estate, le rate deie deia tasso variabile sono aumentate circa del 52% secondo le simulazioni e i dati forniti da Facile. it. E con l’ultimo rialzo registrato, quello di maggio, la situazione in prospettiva non migliorerà: la Banca Centrale Europea, come sappiamo, ha aumentato di un ulteriore (e definito timido) 0,25%, portando idi base ad un valore pari ...