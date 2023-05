Auguri a Gaetano Scirea Libero di volare

(Di venerdì 26 maggio 2023)al capitano di tutti coloro che amano il calcio. Un fuoriclasse di uomo. Più grande dello straordinario difensore. Vi sono momenti che rimangono impressi nella nostra memoria come un’istantanea incancellabile. E’ la sera del 3 settembre 1989, alla Domenica Sportiva si stanno passando in rassegna le immagini delle partite della giornata del campionato di Serie A., il capitano di tutti (Foto ANSA – formatonews.it)Fino al momento in cui la “storica” voce di Sandro Ciotti ha pronunciato la più terribile delle notizie: “Dobbiamo interrompere la selezione delle partite di Serie A per una ragione davvero tremenda: è morto“. L’amico di una vita con la ...

...alle sue origini e allo zio Rino, di cui porta avanti il ricordo. Dolcissimo il suo pensiero per lui, condiviso su Instagram in occasione del compleanno dell'artista scomparso: 'zio. ...ImmaginareScirea oggi, mentre compie 70 anni. Immaginare come avrebbe i capelli e il viso, e ricordare ... Pensare a Gai, come lo chiamavamo tutti, e dirgli. Abbonati per leggere anche ...Ricorre oggi il 75° di sacerdozio di mons.Bonicelli. Data che coincide con l'inizio dei lavori dell'Assemblea generale della Cei, ... Bonicelli, esprimendogli glipiù sinceri e ...

Emma, auguri da “mezzo mondo”: il regalo inaspettato e le lacrime ... Radio Italia

Pensare a Gai, come lo chiamavamo tutti, e dirgli auguri. E ripetergli quanto ci manca, quanto ci è mancato in questo tempo, e quante volte avremmo avuto bisogno di lui. Gaetano lo immaginiamo alto, ...Il grande e indimenticabile Rino Gaetano rivive anche grazie al nipote Alessandro Gaetano: ecco tutto quello che sappiamo di lui!