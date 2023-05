Atto di civiltà indispensabile Berlusconi chiede la riforma della giustizia

Leggi su iltempo

(Di venerdì 26 maggio 2023) Mezzogiorno e. Il leader di Forza Italia, Silvio, mette in evidenza due delle priorità del Paese. Lo fa in un'intervista concessa al Quotidiano di Puglia. «Voglio ricordare innanzitutto che, per un grande partito nazionale come noi, la valorizzazione del Mezzogiorno è una priorità assoluta e che i nostri governi sono stati quelli che hanno stanziato più risorse per il Sud nella storiaRepubblica. L'autonomia differenziata non deve essere in nessun caso un criterio che penalizzi le Regioni più deboli. Si tratta, e non è impossibile, di coniugare l'autonoma valorizzazione delle migliori caratteristiche di ogni Regione con la doverosa solidarietà con i cittadini di una grande Nazione d'Europa». Così il leader di Forza Italia Silvioin ...