Attacco russo a Kiev | distrutti 10 missili da crociera e 23 droni Shaded

(Di venerdì 26 maggio 2023) Notte di esplosioni e bombardamenti in Ucraina da parte della Russia. Le difese aeree dell’Ucraina hanno distrutto 10dae 23lanciati dalla Russia durante la notte. I bombardamenti hanno danneggiato diversi edifici, tra cui un centro commerciale nel quartiere di Obolonskyj. Anche la regione di Dnipropetrovsk è stata attaccata nella notte. Secondo il governatore regionale, un bombardamento ha danneggiato tre case, tre imprese e una stazione di servizio. Nell’una persona è rimasta ferita. Secondo il capo del Consiglio regionale di Dnipropetrovsk, Nikolaj Lukashuk, contro Dnipropetrovsk le forze russe hanno lanciato cinquedae settedi produzione iraniana Shahed. La stessa notte in Russia, ...

Esplosioni si erano già verificate in questo territorioil 5 maggio scorso presso la raffineria di petrolio Ilsky, presumibilmente causate sempre da undi droni. C'è stato un numero ...Ancora una volta minacce nucleari e ancora una volta che vengono da un esponente. L'ex presidente, Dmitry Medvedev, ha avvertito che Mosca lancerà unnucleare preventivo nel caso in cui l' Ucraina riceva armi nucleari. "Ci sono inesorabili leggi di guerra. Se si tratta di armi ...Se i Paesi occidentali forniranno armi nucleari all'Ucraina, la Russia dovrà lanciare unnucleare preventivo. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza, Dmitrij Medvedev . Durante la sua visita in Vietnam, Medvedev ha detto di non escludere che l'...

Pioggia di missili e droni sull'Ucraina. Mosca: abbattuto missile di Kiev a Rostov - Aggiornamento del 26 Maggio delle ore 09:32 - Aggiornamento del 26 Maggio delle ore 09:32 RaiNews

Diverse esplosioni sono state segnalate anche nella città occupata dai russi di Berdiansk, nell'oblast meridionale ucraino di Zaporizhzhia. Le forze di Mosca avrebbero recentemente trasferito ...Nuova notte di attacchi russi sull'Ucraina, anche a Kiev e Dnipro. Allarme antiaereo in 11 regioni. Esplosioni anche nella russa Krasnodar. E abbattuto un missile ucraino sulla regione di ...