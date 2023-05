Attacco hacker al ministero del Made in Italy | “Non risulta furto di dati”

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ildelle Imprese e delinè sotto. A darne notizia è lo stesso dicastero, spiegando che “a seguito di un intensocibernetico” che sta interessando anche “altri domini nazionali”, nonno disponibili “il portale istituzionale e gli applicativi ad esso collegati”. Da una prima verifica – spiega il Mimit – nonno compromissioni odi: i tecnici sono impegnati per mitigare le conseguenze dell’, anche se nonpossibile prevedere i tempi per la ripresa del normale servizio. Ilè in stretto contatto con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, “per un costante aggiornamento al fine ...

Da una prima verifica "non risultano compromissioni o furto di dati: i tecnici sono impegnati per mitigare le conseguenze dell', anche se non risulta possibile prevedere i tempi per la ripresa ...al sito del ministero del Made in Italy. In una nota il Mimit fa sapere che il sito è stato messo offline da stamattina a causa di "un intensocibernetico che sta interessando ...È gravissimo: la recente dichiarazione del presidente del Consiglio regionale Sospiri nell'ambito della vicenda dell'alla Asl 1 è inquietante, e conferma e aggrava la nostra denuncia ...

Il ministero delle Imprese e del made in Italy rende noto che "da questa mattina, a seguito di un intenso attacco cibernetico che sta interessando il dicastero ed altri domini nazionali, risultano ...Il ministero delle Imprese e del made in Italy è sotto attacco hacker. A darne notizia è lo stesso dicastero, spiegando che “a seguito di un intenso attacco cibernetico” che sta interessando anche ...