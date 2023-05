Atp Lione 2023 | Cerundolo travolge Norrie | in finale sfiderà la wild card Fils

(Di venerdì 26 maggio 2023) Dopo l’ottimo torneo di Roma, con tanto di vittoria ai danni di Sinner, Franciscoprosegue il suo buon momento di forma e raggiunge ladell’Atp 250 di. Il tennista argentino, reduce dal successo in tre set ai danni di Draper, ha piegato un altro tennista britannico: Cameron. 6-3 6-0 il punteggio di un incontro a senso unico, durato appena 1h13? e in cui non c’è mai stata storia. MONTEPREMI E PRIZE MONEY TABELLONE A contendere il titolo al sudamericano sarà il beniamino di casa Arthur, che si è aggiudicato un match pazzo contro Brandon Nakashima. Il francese, in tabellone con una, si è imposto per 7-5 4-6 7-6 dopo circa tre ore di gioco.aveva avuto anche un match point sul 5-4 e ...

Brevi Brutte notizie per Felix Auger - Aliassime . Il tennista canadese non è sceso in campo contro Arthur Fils ai quarti di finale del torneo250 diper un problema alla spalla destra. A pochi giorni dall'inizio del Roland Garros , il 22enne di Montreal dovrà quindi fare i conti con una condizione fisica non ideale e superare le ...... svedese numero 53. Un avversario contro cui Lorenzo ha già giocato e vinto lo scorso anno a Rotterdam. Un giocatore non comodo per esordire, soprattutto dopo i fatti di, ultimo torneo ...NAKASHIMA VS SHAPOVALOV Nessuno dei due è al massimo del proprio splendore. E per quanto ... Nakashima, invece, aè tornato a vincere qualche match dopo un inizio disastroso su terra. Ma ...

Tennis, ATP Lione: Follia Ymer! Spacca la sedia dell’arbitro con la racchetta: squalificato Eurosport IT

Giornata di semifinale all'ATP di Lione e di Ginevra, con la sfida tra Norrie e Cerundolo e Frtiz e Medvedev protagonisti in campo ...Il 30enne palermitano ha del Roland Garros un bellissimo ricordo, datato 2018, quando raggiunse una fantastica semifinale arrendendosi in tre set a Thiem dopo aver però eliminato Djokovic. Per il ...